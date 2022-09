Match amical (F) : La France s’incline en Italie et inquiète avant la Coupe du Monde

Un essai de pénalité fatal

Les compos

Gros coup de froid pour l’équipe de France féminine de rugby, à 29 jours de son premier match de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, contre l’Afrique du Sud. Les Bleues se sont inclinées 26-19 contre l’Italie à Biella, alors qu’elles avaient facilement battu les Transalpines samedi dernier à Nice sur le score de 21-0. Un score final qui semblait assez improbable à la demi-heure de jeu, lorsque la France, supérieure physiquement et techniquement, menait 14-0,Mais l’Italie s’est réveillée et a réduit l’écart par Bettoni suite à un gros travail des avants, avant de marquer un deuxième essai quatre minutes plus tard par Sillari, qui a récupéré un ballon français au sol et a filé à l’essai (12-14, mt).La mi-temps n’a pas aidé les Bleues à se remettre dans le bon chemin, puisque dès la 45eme, Minuzzi est allée marquer après une belle action collective. Llorens a égalisé à 19-19 à la 65eme, côté droit après un bon décalage de Drouin. Mais à la 75eme, après un énorme temps de jeu italien, le ciel est tombé sur la tête des Françaises,Les Bleues n’ont pas réussi à revenir dans les cinq dernières minutes. Il va falloir se ressaisir avant de commencer la Coupe du Monde dans moins d'un mois !Minuzzi – Muzzo, Sillari (D’Inca, 43), Rigoni, Magatti (Granzotto, 66) – (o) Madia (Stevanin, 78), (m) Stefan – Giordano, Sgorbini, Locatelli (Franco, 55) – Duca, Fedrighi – Gai (Seye, 59), Bettoni (cap), Maris (Stecca, 71)Jacquet – Llorens, M. Menager, Drouin, Boulard – (o) Queyroi, (m) Bourdon (Sansus, 48) – Gros (Mayans, 57), R Menager (Forlani, 65), Feleu – Fall, Ferer – Bernadou (Joyeux, 40), Sochat (cap) (Touye, 48), Deshaye (Brosseau, 61)