La tournée des Lions Britanniques et Irlandais s'achèvera ce samedi au Cap où la sélection européenne a l'opportunité de remporter cette série de Test-matchs prestigieuse. Alors que tout avait bien commencé pour les Lions lors de la première confrontation (17-22), ils ont subi une semaine plus tard une réaction digne de champions du monde (27-9). Un partout balle au centre, la "belle" aura lieu ce samedi au Cap (coup d'envoi à 18h), théâtre des trois rencontres afin de limiter les déplacements des deux sélections.

Farrell disparait de la feuille de match

En réaction à la défaite nette et sans bavure de samedi dernier, Warren Gatland a procédé à six changements au sein de son XV de départ avec notamment l'intégration de deux Gallois dans la ligne arrière. Josh Adams et Liam Williams remplacent respectivement Anthony Watson sur l'aile droite et Stuart Hogg à l'arrière. Au poste stratégique de demi de mêlée Ali Price chasse Conor Murray tandis que Bundee Aki succède à Chris Harris au centre. Les deux dernières retouches concernent deux autres Gallois, le talonneur Ken Owens et le pilier Wyn Jones, titulaires ce samedi. A noter l'intégration du demi d'ouverture du Racing 92, Finn Russell, sur la feuille de match au détriment de l'Anglais Furlong, Owens, W. JonesOwen Farrell.

Le Top 14 bien représenté chez les Springboks

Chez les Boks en revanche on ne change pas une équipe qui gagne. Seuls Faf De Klerk et Steph Du Toit, forfaits, sont remplacés par le Montpelliérain Cobus Reinach à la mêlée et Franco Mostert en 3eme ligne, entraînant la titularisation de Lood De Jager en 2e ligne auprès du Toulonnais Eben Etzebeth. L'autre joueur du MHR, Handre Pollard, évoluera à l'ouverture alors que l'ailier du Stade Toulousain, Cheslin Kolbe, est bien présent sur l'aile droite. Au centre, on retrouve la paire de centres redoutables Damian De Allende - Lukhanyo Am.



Le XV des Lions Britanniques et Irlandais : L. Williams - Adams, Henshaw, Aki, Van der Merwe - Biggar, Price - Curry, Conan, Lawes - A. W. Jones (cap.), Itoje - Furlong, Owens, W. Jones



Le XV de l'Afrique du Sud : Le Roux - Kolbe, Am, De Allende, Mapimpi - Pollard, Reinach - Wiese, Mostert, Kolisi (cap.) - De Jager, Etzebeth - Malherbe, Mbonambi, Kitshoff