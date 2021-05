Lions Britanniques et Irlandais : Le huis clos prévu par la Fédération Sud-Africaine

The Lions and SA Rugby have confirmed the fixtures for the #CastleLionsSeries.

Every match of the Tour will be played in Gauteng or Cape Town, and the @LionsRugbyCo have replaced the SA Invitational team.



Read more below 👇#LionsRugby #LionsSA2021



— British & Irish Lions (@lionsofficial) May 14, 2021

Le nouveau calendrier confirmé

Les Springboks vont retrouver la compétition. Champions du monde en 2019, les Sud-Africains n’ont pas disputé le moindre match depuis leur succès sur l’Angleterre à Yokohama il y a quasiment un an et demi. Pour ce retour, ce sont les Lions Britanniques et Irlandais qui vont effectuer leur traditionnelle tournée quadriennale en Afrique du Sud. Mais si les Springboks vont à nouveau fouler une pelouse, ils devraient le faire à huis clos. En effet, dans un communiqué, le président de la Fédération Sud-Africaine de Rugby Jurie Roux a confirmé que les plans actuellement en place pour cette tournée prévoient des rencontres disputées à huis clos. « Nous espérons que les restrictions sur la présence de spectateurs lors des événements sportifs seront allégées, mais pour le moment nous prévoyons un événement à huis clos, a déclaré ce dernier. Si les règles changent, nous évaluerons toutes les options possibles et prendrons les décisions nécessaires en fonction des restrictions. »Une déclaration que Jurie Roux a effectué en marge de la confirmation du nouveau calendrier de la tournée des Lions Britanniques et Irlandais en Afrique du Sud. Après un test-match face au Japon le 26 juin à Murrayfield, la sélection emmenée par Alun Wyn Jones disputera le premier de ses huit matchs dans l’Hémisphère Sud face à l’équipe sud-africain des… Lions le 3 juillet à l’Ellis Park de Johannesbourg. Pour des raisons sanitaires, l’idée de mettre en place une sélection des meilleurs joueurs évoluant en Afrique du Sud a été écartée. Le reste de la tournée reste inchangé avec des matchs face aux Sharks, aux Bulls, à l’équipe « A » d’Afrique du Sud et aux Stormers avant les trois tests entre les Lions Britanniques et Irlandais. Mais, comme attendu, la sélection britannique va limiter ses déplacements entre la région du Gauteng et Le Cap, cette dernière accueillant le premier test-match, suivi des deux derniers au Soccer City Stadium de Johannesbourg.