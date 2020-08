Lions Britanniques et Irlandais : Incertitude autour de la tenue de la tournée 2021 en Afrique du Sud

Quatre ans après la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud doit accueillir les Lions Britanniques et Irlandais à l’été 2021. Mais la situation sanitaire dans le pays pourrait remettre en cause les plans établis depuis des années malgré la confiance démontrée en juillet dernier par Ben Calveley, manager de la sélection des meilleurs joueurs d’Angleterre, d’Ecosse, d’Irlande et du pays de Galles qui se rassemble tous les quatre ans pour visiter une des trois nations majeures de l’Hémisphère Sud. Alors que l’Afrique du Sud compte sur cette tournée au niveau économique, avec près de 40 000 spectateurs venant d’Europe attendus et la création espérée de 13 000 emplois autour de l’événement, la présence ou non de public dans les travées des stades sera la condition impérative pour confirmer la tenue de la tournée.

« On ne peut pas faire sans spectateurs », selon le président de SA Rugby

Récemment interrogé par SA Rugby Mag, le président de la Fédération Sud-Africaine de rugby (SA Rugby) Jurie Roux a confié que si la crise sanitaire ne permet pas l’entrée de visiteurs en provenance des Iles Britanniques à l’été 2021, la tournée des Lions ne pourra pas avoir lieu. « Nous examinons évidemment un certain nombre de contingences autour de ce qui se passe. On peut imaginer certaines restrictions. Mais on ne peut pas faire sans spectateurs, a confirmé ce dernier à l’occasion de cet entretien. Nous espérons maintenant que les autorisations de déplacement soient revenues à la normale d'ici le mois de juin ou de juillet. » Si l’annulation devait être confirmée, ça serait la première fois depuis la Seconde Guerre Mondiale que la sélection des Iles Britanniques ne fera pas sa traditionnelle tournée dans l’Hémisphère Sud, une tradition depuis 1888.