Un geste passé inaperçu



Having lost the second Test of the series 27-9 to South Africa yesterday, the British & Irish Lions could face even more bad news as speculation mounted last night that Maro Itoje and Stuart Hogg could face action from the citing commissioner. https://t.co/E1NL6dikYf

— Times Sport (@TimesSport) August 1, 2021

Réunis tous les quatre ans, les Lions Britanniques et Irlandais effectuent leur tournée estivale en Afrique du Sud cette année. Chez les champions du monde en titre, tout avait bien commencé il y a huit jours avec un premier succès (22-17). En revanche, la seconde manche fut moins heureuse pour les Européens ce samedi. Dans une rencontre serrée et plutôt ennuyeuse,Lorsque l'ailier du Stade Toulousain, Cheslin Kolbe, a percuté Conor Murray en l'air sous un ballon haut, plusieurs acteurs se sont alors invectivés.L'ailier champion d'Europe et champion de France a écopé d'un carton jaune. Ce ne fut pas le cas de Stuart Hogg.Un geste passé inaperçu auprès du corps arbitral au Cap ainsi qu'auprès de l'arbitre en charge de la vidéo. Inacceptable pour les Springboks ! La pilule n'est visiblement pas passée car les champions du monde ont infligé un 21-0 cinglant aux Lions en seconde période avec notamment deux essais de l'ailier Mapimpi et du centre Am. Ainsi les Boks égalisent à 1-1 dans cette série et s'offrent une belle samedi prochain, toujours au Cap, pour l'ultime Test de cette tournée. En coulisses, le capitaine de la sélection écossaise nie toute morsure mais les images sont claires et elles parlent contre lui. Celles-ci font d'ailleurs le tour des réseaux.Bien que Stuart Hogg devra expliquer son geste devant la commission de discipline et qu'il encourt une lourde suspension, cela ne devrait pas calmer les tensions entre les encadrements des deux camps. Prompts à se brancher, ceux-ci s'alimenteront de cet incident singulier pour poursuivre leurs échanges acerbes via des médias interposés. Déjà que les deux premiers Tests ont offert un spectacle bien pauvre, cela risque de crisper davantage les acteurs et de favoriser le combat d'avants. A l'image du succès acquis par les "Sud-Af", ce petit jeu pourrait faire les affaires des champions du monde.