Les 37 Bleus au complet à Marcoussis dès samedi

C'est la dernière ligne droite avant la Coupe du monde de rugby au Japon (20 sept.-2 nov.). Les 37 joueurs sélectionnés (31 + 6 réservistes) par Jacques Brunel vont se retrouver au complet ce samedi à Marcoussis pour débuter la préparation pour le Mondial nippon. Les deux premiers jours de ce rassemblement seront notamment consacrés ce week-end aux photos officielles et à diverses opérations marketing.

La préparation physique débutera lundi, avant un premier stage de préparation du 18 au 26 juillet au Cap d'Ail sur la côte d'Azur.

Et les finalistes toulousains et clermontois du Top 14, après 3 semaines de repos, savent à quoi s'attendre, si l'on se réfère au programme quotidien auquel sont soumis les 15 joueurs déjà présents à Marcoussis. Et que le sélectionneur tricolore a détaillé sur le site de la FFR : "Nous allons commencer de bonne heure tous les matins pour pouvoir organiser quatre séances d’entraînement différentes sur la matinée et toujours sur le terrain. Après un repos le midi, il y aura un ultime entraînement l’après-midi qui sera basé plus sur l’organisation. Ce sera très difficile le matin avec beaucoup de dépenses physiques et énergétique pour une journée très dense."