La FFR annonce 26 joueuses sous contrat fédéral

Après l'officialisation de 24 contrats fédéraux en novembre dernier, la Fédération Française de rugby (FFR), "forte de sa volonté de développer le rugby féminin", annonce dans un communiqué aller plus loin avec la publication d'une liste de 26 joueuses sous contrat fédéral pour la saison 2019-2020, et ce toujours "afin de permettre aux joueuses de se consacrer encore plus à l’Equipe de France et de pouvoir travailler dans de meilleurs conditions."

La liste des 26 contrats fédéraux pour 2019-2010 : Lise ARRICASTRE (Lons Rugby Féminin Béarn Pyrénées), Cyrielle BANET, Caroline BOUJARD, Romane MENAGER, Marine MENAGER, Safi N'DIAYE, Agathe SOCHAT, Laure TOUYE (Montpellier RC), Camille BOUDAUD (Stade Toulousain Rugby), Pauline BOURDON (AS Bayonnaise), Emma COUDERC, Elise PIGNOT, Caroline THOMAS, Jessy TREMOULIERE (AS Romagnat Rugby Féminin), Annaëlle DESHAYES (AS Rouen Université Club), Coumba DIALLO (Stade Français Paris), Céline FERER, Maëlle FILOPON, Gaëlle HERMET, Fiona LECAT, DhIa Maylis TRAORE (Stade Toulousain Rugby), Audrey FORLANI, Clara JOYEUX (Blagnac Rugby Féminin), Yanna RIVOLAEN, Milena SOLOCH, Gabrielle VERNIER (Lille Metropole RC Villeneuvois).