Japon : Goromaru va raccrocher

Goromaru auteur de 25 points contre l'Afrique du Sud

Le héros du « miracle de Brighton » va bientôt ranger ses crampons. Ayumu Goromaru (35 ans en mars) a annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison 2021 du championnat japonais, qui débutera le 16 janvier prochain, et qu’il va disputer sous les couleurs de Yamaha Jubilo, son club de presque toujours. Sa décision était prise de très longue date. «Depuis ce jour, je savais ce que ce jour arriverait. Donc cela ne fait pas quelques mois ou quelques années que j’ai pris ma décision, cela fait longtemps que je l’ai planifiée. Un sportif a besoin d’état d’esprit, pas seulement de force physique. Je trouve que mon état d’esprit a décliné et je pense que c’est mieux pour moi et pour mes coéquipiers de me retirer », a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse.La saison régulière durera jusqu’au 6 mars, avant d’éventuels quarts de finale si Yamaha Jubilo se qualifie pour les play-offs. Il sera ensuite temps de dire au revoir pour Goromaru, même s’il sait que le risque que la saison n’aille pas à son terme, comme en 2020, existe. «comme l’an dernier (après 6 matchs en raison de la pandémie de coronavirus). J’ai reçu tant de soutien de la part des fans depuis la Coupe du Monde 2015 que je veux leur envoyer un message avant le début de saison, car elle pourrait s’interrompre. » Lors de ce Mondial 2015 en Angleterre, le natif de Fukuoka avait été le héros de son équipe, qui avait battu l’Afrique du Sud 34-32, en inscrivant 25 points. Dans la foulée, il avait signé chez les Queensland Reds, en Australie, où il avait marqué 33 points en 8 matchs de Super Rugby (3 comme titulaire), puis avait rejoint Toulon en 2016-17, pour seulement 5 matchs (0 point marqué).Ayumu Goromaru a également porté le maillot du Japon de 2005 à 2015, pour un total de 423 points en 37 sélections.