Irlande: Et toujours pas de Sexton...

La Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.) débute dans moins d'un mois, et Jonathan Sexton ne sera toujours pas présent au coup d'envoi du nouveau match de préparation de l'Irlande face à l'Angleterre ce samedi, à Twickenham (16h).

L'ouvreur star du XV du Trèfle, déjà absent lors de la victoire face à l'Italie (29-10), reste à l'évidence toujours handicapé par une blessure à un pouce et n'a à ce titre pas pu prendre part à la semaine d'entraînement avec ses partenaires. Le sélectionneur Jo Schmidt en profite pour tester à ce poste de n°10 Ross Byrne (24 ans, 2 sélections), le coéquipier de Sexton au Leinster, qui bataille pour arracher sa place parmi les 31 sélectionnés pour le Mondial en tant que doublure.

Le XV irlandais : R. Kearney - Larmour, Ringrose, Aki, Stockdale - (o) R. Byrne, (m) Murray - Van der Flier, Stander, O'Mahony - Kleyn, Henderson - Furlong, R. Best (Cap.), Healy.

Remplaçants : Cronin, J. McGrath, Porter, Toner, Beirne, L. McGrath, Carty, Conway.

