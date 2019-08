Guirado remplaçant contre l'Italie

A croire qu'il ne fait pas bon être capitaine du XV de France. Après la défaite en Ecosse (17-14) samedi dernier, Jacques Brunel et son staff ont procédé à neuf changements dans la composition du XV de France qui va affronter l'Italie vendredi soir au Stade de France, pour son dernier match de préparation pour la Coupe du monde (20 septembre - 2 novembre).

Le capitaine Guilhem Guirado prendra ainsi place sur le banc. Comme lors du succès des Bleus sur le XV du Chardon en premier test-match (32-3), Camille Chat le supplée au poste de talonneur, et Jefferson Poirot hérite du brassard. A 33 ans, le leader de vestiaire des Bleus peut clairement s'inquiéter pour son statut de titulaire. A trois semaines du début de la compétition au Japon, Chat a l'opportunité de détrôner l'indéboulonnable. Il y a quelques mois, Guirado et Mathieu Bastareaud étaient les deux capitaines du XV de France dans l'esprit du sélectionneur. Vu le sort réservé au dernier cité, écarté avant même la préparation, "Guira" est en danger.

Pour le reste, Romain Taofifenua, Wenceslas Lauret, Louis Picamoles et Yacouba Camara intègrent également le paquet d'avants. Romain Ntamack débutera en n°10, aux côtés d'Antoine Dupont pour une charnière 100% toulousaine. Wesley Fofana, blessé en Ecosse, retrouve une place de titulaire, tout comme Yoann Huget et Maxime Médard. Brunel avait promis du temps de jeu pour tout le monde, c'est pourquoi un cadre comme Damian Penaud se retrouve sur le banc. Toujours dans cette idée, Anthony Belleau et Vincent Rattez, encore absents de la feuille alors qu'ils n'ont pas encore joué, peuvent se préparer à rentrer à la maison.