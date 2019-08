Galles: Faletau contraint au forfait 

Les saisons de Coupe du monde se suivent... et ne ressemblent pas pour Toby Faletau (28 ans, 72 sélections). Cadre incontournable de la sélection galloise lors des éditions 2011 et 2015 du Mondial, le n°8 doit aujourd'hui renoncer à sa participation à la prochaine Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.).

SQUAD UPDATE: Taulupe Faletau has been ruled out of Rugby World Cup contention due to a clavicle injury. Dymuniadau gorau i Taulupe oddi wrth y garfan i gyd. - https://t.co/E7ms6WBM5n pic.twitter.com/9nRSKNXE08

Pas épargné par les blessures au cours de sa carrière, Faletau, grand absent du dernier Grand Chelem gallois, avait su revenir encore cette saison après notamment deux fractures du bras avec son club de Bath, lui qui n'avait plus défendu les couleurs du XV du Poireau depuis le Tournoi 2018 et un match face à l'équipe de France.

Mais une nouvelle fracture au niveau cette fois de la clavicule, contractée à l'entraînement en pleine préparation des joueurs de Warren Gatland en Suisse pour l'échéance nippone, contraint le 3e ligne à un forfait crève-coeur.

The players won't want to relive it, but here's an insight into the intensity of our World Cup training camp in Switzerland. Gwaed, chwys a dagrau yn y Swistir. #HWFN pic.twitter.com/L7AMdgXjic