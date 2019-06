France U20: "Tous envie de rentrer enfin dans la compétition"

Un an après leur sacre à domicile, les joueurs d'une équipe de France U20 en grande partie renouvelée, mais qui continue de s'appuyer sur 8 de ses champions du monde en titre (Louis Carbonel, Jean-Baptiste Gros, Kilian Geraci, Jordan Joseph, Arthur Vincent, capitaine cette année, Sacha Zegueur, Matthis Lebel et Giorgi Beria), débutent la défense de leur couronne mondiale ce mardi, à Rosario (Argentine), face à une formation des Fidji a priori à la portée des Bleuets (première participation depuis 2014), à l'image d'un premier tour qui proposera également le pays de Galles (défait 32-10 cet hiver dans le Tournoi) et les Pumitas du pays hôte de la compétition. Pour rappel, la formule qualifie pour les demi-finales les premiers de chacun des 3 groupes, ainsi que le meilleur deuxième.

Le capitaine des Bleuets Arthur Vincent confie ses impressions avant le #WorldRugbyU20s qui débute aujourd'hui en Argentine



"Nous avons tous envie de découvrir ce nouvel environnement et de rentrer enfin dans la compétition, ça fait maintenant plusieurs semaines que nous nous préparons, que nous envisageons notre fonctionnement, maintenant, il nous tarde de l’éprouver", explique sur le site de la FFR Sébastien Piqueronies, le manager de cette équipe de France en quête d'une nouvelle aventure collective. Cette fois au bout du monde.

Le XV face aux Fidji : Taofifenua - Lebel (Cap.), Zeghdar, Delbouis, Dumortier - (o) Smaïli, (m) Coly - Hocquet, Joseph, Hirigoyen - Vanderberghe, Hamonou - Burin, Lachaud, Eglaine.

Remplaçants : Barka, Beria, Mallez, Maravat, Haddad Victor, Delord, Carbonel, De Nardi.