Fidji: Au Mondial avec 13 joueurs du Top 14

On connaît depuis ce vendredi la liste des 31 joueurs qui représenteront les Fidji lors de la prochaine Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.). Et comme on pouvait s'y attendre, c'est une sélection très familière aux supporters du Top 14, puisque pas moins de 13 de ses internationaux, appelés pour ce Mondial nippon par John McKee, évoluent dans le championnat de France.

Ainsi, aux côtés de 7 joueurs issus du vivier local, on retrouvera les Racingmen Ben Volavola et Leone Nakarawa, le Clermontois Peceli Yato, le Toulonnais Filipo Nakosi, le Parisien Waisea Nayacalevu, le Lyonnais Josua Tuisova, les Bordelais Semi Radradra et Peni Ravai, les Rochelais Levani Botia et Kini Murimurivalu, ou encore les Palois Jale Vatubua et Dominiko Waqaniburotu. Ce dernier, en tant que capitaine, honorera la compétition de sa participation pour la 3e fois de sa carrière. Avec l'espoir de faire au moins aussi bien que les quarts de finale atteints par 2 fois par les joueurs du Pacifique (1987, 2007).

Les Fidji ont été placés dans la Poule D en compagnie de l'Australie, de la Géorgie, du pays de Galles et de l'Uruguay.