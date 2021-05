Coupe du Monde (F) : Les dates de l’édition 2022 sont connues

Deux mois après l’annonce du report de la Coupe du Monde féminine, prévue cet automne en Nouvelle-Zélande, en raison de la pandémie de coronavirus, World Rugby a dévoilé les nouvelles dates de l’événement. La plus grande compétition du rugby féminin se déroulera du 8 octobre au 12 novembre 2022 à Auckland et Whangārei, et voit sa durée passer de 35 à 43 jours. Afin de garantir la santé des joueuses, l’instance a en effet décidé qu’elles auraient droit à une période d’au moins cinq jours entre deux matchs, d’où le rallongement de la durée de la Coupe du Monde (ce sera également le cas pour les hommes en 2023). Ainsi, toutes les rencontres auront lieu le week-end, à raison de trois matchs par jour.

Six week-ends de compétition

Le tournoi commençant plus tard dans l'année, les joueuses et les supporters bénéficieront de températures plus clémentes et de journées plus longues, précise World Rugy. La phase de poule se déroulera les week-ends des 8-9, 15-16 et 22-23 octobre 2022 à l'Eden Park, au Northlands Events Centre de Whangārei et au Stade Waitakere. Les quarts de finale auront lieu les 29 et 30 octobre, suivis des demi-finales le samedi 5 novembre. La petite finale et la finale se joueront le samedi 12 novembre, l'Eden Park devenant ainsi le premier stade à accueillir des finales de Coupes du Monde masculine et féminine. « Nous sommes ravis que de concert avec World Rugby, nous ayons pu donner une nouvelle impulsion au rugby féminin ici en Nouvelle-Zélande avec la confirmation des nouvelles dates en 2022 et les modifications apportées au format du tournoi. Nous sommes enthousiastes à l’idée d'accueillir la Coupe du Monde de Rugby ici, à Aotearoa, Nouvelle-Zélande. La dynamique du sport féminin ne cesse de se développer et nous avons hâte de le démontrer au monde entier grâce à l'énergie inarrêtable qui sera déployée pendant la Coupe du Monde de Rugby en 2022. Nous sommes impatients d'accueillir les meilleures joueuses de rugby du monde et de partager avec elles et leurs supporters le Manaakitanga si intrinsèquement lié à notre peuple, à notre environnement et au rugby à Aotearoa, Nouvelle-Zélande", s'est réjoui Michelle Hooper, directrice du tournoi. Il reste encore un an et cinq moins à patienter...



COUPE DU MONDE FEMININE 2022

Du 8 octobre au 12 novembre en Nouvelle-Zélande



Poule A

Nouvelle-Zélande

Australie

Pays de Galles

Gagnant repêchage



Poule B

Canada

Etats-Unis

Europe 1

Asie 1



Poule C

Angleterre

France

Afrique du Sud

Fidji