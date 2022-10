COUPE DU MONDE FEMININE 2022

Du 8 octobre au 12 novembre en Nouvelle-Zélande (programme en heure française)



PHASE DE POULES

Groupe A

1- Nouvelle-Zélande, 5 points

2- Pays de Galles, 4

3- Ecosse, 1

4- Australie, 0



Samedi 8 octobre

Nouvelle-Zélande - Australie : 41-17



Dimanche 9 octobre

Pays de Galles - Ecosse : 18-15



Samedi 15 octobre

4h00 : Australie - Ecosse



Dimanche 16 octobre

4h15 : Nouvelle-Zélande - Pays de Galles



Samedi 22 octobre

3h15 : Australie - Pays de Galles

5h45 : Nouvelle-Zélande - Ecosse



Groupe B

1- Canada, 5 points

2- Italie, 5 points

3- Etats-Unis

4- Japon



Dimanche 9 octobre

Etats-Unis - Italie : 10-22

Canada - Japon : 5-41



Samedi 15 octobre

6h30 : Etats-Unis - Japon



Dimanche 16 octobre

1h45 : Canada - Italie



Dimanche 23 octobre

1h45 : Italie - Japon

4h15 : Canada - Etats-Unis



Poule C

1- Angleterre, 5 points

2- France, 5

3- Afrique du Sud, 0

4- Fidji, 0



Samedi 8 octobre

France - Afrique du Sud : 40-5

Angleterre - Fidji : 84-19



Samedi 15 octobre

9h00 : Angleterre - France



Dimanche 16 octobre

6h45 : Afrique du Sud - Fidji



Samedi 22 octobre

8h15 : France - Fidji



Dimanche 23 octobre

6h45 : Angleterre - Afrique du Sud



>>> Les deux premiers de chaque poule et les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale.



QUARTS DE FINALE

Samedi 29 octobre et dimanche 30 octobre



DEMI-FINALES

Samedi 5 novembre



PETITE FINALE

Samedi 12 novembre



FINALE

Samedi 12 novembre