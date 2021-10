Coupe du Monde : Candidature lancée pour les Etats-Unis

It's time for the USA, and the World, to be #UnitedByRugby. pic.twitter.com/rnH2fA8dg6

Les Etats-Unis auront de la concurrence pour 2027

Les Etats-Unis se lancent dans la bataille ! Alors que le pays a pris part à la Coupe du Monde de rugby à huit reprises, jamais l’événement n’a été organisé sur son sol ou même sur le continent américain. Toutefois, cela pourrait changer après l’officialisation du projet de la Fédération Américaine d’accueillir le Mondial d’ici dix ans. « Présenter notre vision d’une Coupe du Monde de rugby sur le sol américain est un moment de grande fierté, a confié Jim Brown, président du comité de candidature. Nous sommes confiants concernant la force de cette candidature, avec les nombreux soutiens qui nous entourent, les villes et les stades intéressés par l’accueil des rencontres, les infrastructures sportives de haut niveau de notre pays et l’opportunité pour la croissance du rugby, tant au niveau national qu’international, que présente la population américaine fan de sport. »Alors que les Eagles vont affronter ce samedi à Washington la Nouvelle-Zélande, la Fédération Américaine a confirmé que sa candidature est à plusieurs niveaux. Tout d’abord, les Etats-Unis sont candidats à l’organisation de la Coupe du Monde masculine dès 2027. Pour cela, ils devront faire face aux projets montés par l’Australie mais également par la Russie alors que le Qatar pourrait également être sur les rangs. Toutefois, les dirigeants américains ont ouvert la porte à un report du projet à l’édition suivante de l’événement, en 2031. A cela s’ajoute l’ambition d’accueillir en 2029 la Coupe du Monde féminine, qui sera organisée en Nouvelle-Zélande l’an prochain après avoir été retardée d’un an. Selon les dirigeants de la candidature américaine, pas moins de 29 villes ont signalé leur intérêt pour accueillir les rencontres, dont Boston, Las Vegas, Los Angeles ou encore New York. A cela s’ajoute l’intérêt venant de la cité canadienne de Vancouver. Après le Japon en 2019, apporter la Coupe du Monde aux Etats-Unis serait l’opportunité pour World Rugby d’accélérer la croissance de la discipline dans cette partie du monde. Un argument qui pourrait peser lourd dans la balance.