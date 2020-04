Coronavirus : Chabal et Dusautoir vont mieux

. @sebchabal et @TitiDusautoir ont donné des nouvelles rassurantes concernant leur santé @IsaIthurburu dans le #CRC à la maison 🙏



Au programme de l'émission :

📁: Faut-il sauver les phases finales ?

📁: Bonus/Malus pour la saison prochaine ?

📁: @NansDucuing prend le contrôle !

— Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) April 6, 2020

Après Rudy Gobert, Earvin Ngapeth ou encore Eliaquim Mangala, deux grands sportifs français, anciens internationaux, ont révélé avoir été touchés par le coronavirus. Il s’agit des deux légendes du XV de France Thierry Dusautoir (38 ans, 80 sélections) et Sébastien Chabal (42 ans, 62 sélections), qui l’ont annoncé dans le Canal Rugby Club, sur Canal+, lundi. « Comme vous pouvez le voir, on est plutôt en forme. Pour ma part, je pense l’avoir attrapé au tout début du confinementet qui nous touche autour de nous », a expliqué Sébastien Chabal. « J’ai été dans le même cas que Sébastien. Vers le 14 mars, j’ai eu l’apparition de symptômes et j’ai été diagnostiqué même si je n’ai pas été testé.Mais, encore une fois, tout va bien pour moi et ma famille. Dans le contexte actuel, on est quand même chanceux », a raconté de son côté Thierry Dusautoir. Voilà des nouvelles rassurantes !