CM 2023: Nantes sera bien ville hôte du Mondial

Malgré la remise en cause du projet de nouvelle enceinte, avec l'abandon du projet YelloPark porté par Waldemar Kita, le président du FC Nantes, la cité de Loire-Atlantique conserve son statut de ville-hôte pour la Coupe du monde 2023, dont la France sera le pays organisateur, et accueillera donc les matches de ce nouveau Mondial dans l'Hexagone, 16 ans après l'organisation d'une première édition.

Dans un communiqué commun," le GIP #France2023 a pris acte de la volonté de Nantes Métropole de ne pas céder la parcelle au FCN (le FC Nantes), pour un projet de nouveau stade. Nantes Métropole et le GIP #France2023 réaffirment leur volonté réciproque de tenir les engagements initiaux pour l'organisation de la Coupe du monde de rugby 2023, à Nantes, au stade de la Beaujoire, comme prévu", signent Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de la métropole, et Claude Atcher, le directeur général du GIP. Une réunion est programmée d'ici la fin du mois afin de déterminer notamment "la nature des travaux et aménagements nécessaires" pour permettre à Nantes d'assumer ce statut de ville-hôte.