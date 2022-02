Au club depuis 2006, Brock James compte bien atteindre les dix saisons à Clermont. L'ouvreur australien, meilleur réalisateur du Top 14 en 2007, 2008 et 2009, a ainsi prolongé son contrat avec l'ASM jusqu'en 2016, plus une autre saison en option. Cette prolongation s'accompagne de celle de Benson Stanley, arrivé en Auvergne en 2012 et désormais lié avec l'ASM jusqu'en 2017 (plus une option jusqu'en 2018).