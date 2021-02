Classement World Rugby : L'Angleterre offre une place sur le podium à la France

Le XV de France peut remercier le pays de Galles ! Victorieux de l’Angleterre (40-24) ce samedi au Principality Stadium de Cardiff dans le cadre de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations 2024, le XV du Poireau offre aux joueurs de Fabien Galthié leur meilleur classement mondial depuis dix ans. En effet, sans jouer ce week-end en raison du report du match face à l’Ecosse à une date ultérieure, qui fait l’objet d’âpres négociations entre le Comité des Six Nations, la FFR et son homologue écossaise, les Bleus vont gagner une place au classement qui sera mis à jour ce lundi. En raison du système d’échange de points sur lequel le classement mondial est basé, l’Angleterre a perdu du terrain à la suite de sa défaite face aux Gallois quand le total tricolore n’a pas évolué en l’absence de match disputé. Avec un peu moins de deux points enlevés, le XV de la Rose va tomber du troisième au quatrième rang.

Les Bleus, au plus haut depuis 2011

Alors que les Gallois, dans l’opération, vont gagner deux places pour passer du septième au cinquième rang, la France remontera à la troisième position. Un niveau que les Bleus n’avaient plus atteint depuis le classement publié le 24 octobre 2011, à la suite de la finale de la Coupe du Monde perdue d’un rien face à la Nouvelle-Zélande sur la pelouse de l’Eden Park d’Auckland. Un nouveau classement qui n’est toutefois pas le meilleur jamais atteint par la France, qui a déjà été numéro 2 mondiale dans le courant de l’année 2007. Championne du monde en titre, l’Afrique du Sud conserve la première position dans la hiérarchie mondiale devant la Nouvelle-Zélande et, donc, la France. Alors que l’Angleterre et le pays de Galles complèteront le Top 5, l’Australie devancera l’Irlande et l’Ecosse pour la sixième place. L’Argentine et le Japon fermeront la marche des dix premières positions.



WORLD RUGBY

Classement au 1er mars 2021

1- Afrique du Sud 94,20 points

2- Nouvelle-Zélande 88,95

3- France 86,42 (+1 place)

4- Angleterre 85,63 (-1)

5- Pays de Galles 83,97 (+2)

6- Australie 83,08 (-1)

7- Irlande 82,55 (-1)

8- Ecosse 81,29

9- Argentine 80,31

10- Japon 79,29

