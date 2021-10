Classement World Rugby : La première place reprise par les Springboks

Les All Blacks ont perdu un peu plus qu’un Grand Chelem. Restant sur cinq victoires consécutives dans l’édition 2021 du Rugby Championship, les Néo-Zélandais ont manqué la dernière marche dans les tous derniers instants de la rencontre. Grâce à une dernière pénalité réussie par Elton Jantjies au-delà de la sirène, l’Afrique du Sud a su prendre sa revanche face aux All Blacks, qui avaient déjà assuré leur succès dans le tournoi majeur de l’Hémisphère Sud (31-29). Mais, au jeu des échanges de points qui sont au cœur du fonctionnement du classement mondial tenu à jour chaque semaine par World Rugby, ce résultat change absolument tout concernant la première place.

Les Springboks reprennent leur bien

Alors que la Nouvelle-Zélande avait repris la tête de la hiérarchie le 20 septembre dernier après son succès sur l’Argentine couplé au revers de l’Afrique du Sud face à l’Australie, ce dernier résultat change la donne. Leader du classement World Rugby depuis leur titre de champion du monde acquis au Japon en novembre 2019, les Springboks reprennent l’avantage sur les All Blacks pour à peine 0,16 points quand l’Australie se maintient au troisième rang juste devant l’Angleterre après sa victoire sur l’Argentine. Concernant le XV de France, qui ne retrouvera les pelouses qu’à l’occasion de la tournée de novembre avec des matchs face aux Pumas, à la Géorgie et à la Nouvelle-Zélande, aucun changement à noter avec une sixième place, entre l’Irlande et l’Ecosse.



CLASSEMENT WORLD RUGBY

Classement du lundi 4 octobre 2021

1- Afrique du Sud 91,13 points (+1 place)

2- Nouvelle-Zélande 90,97 (-1)

3- Australie 86,99

4- Angleterre 85,44

5- Irlande 84,85

6- France 83,87

7- Ecosse 82,02

8- Argentine 80,69

9- Pays de Galles 80,59

10- Japon 79,13

…