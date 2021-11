Classement World Rugby : La France dans le Top 5 mondial

La France de retour dans le Top 5 mondial ! Dépassée par l’Australie le 13 septembre dernier au classement World Rugby, l’équipe entraînée par Fabien Galthié repasse de la sixième à la cinquième place mondiale ce lundi, grâce à sa belle victoire sur la Nouvelle-Zélande samedi dernier au Stade de France (40-25). Les Bleus comptent désormais 85,53 points et n’ont plus qu’un point de retard sur l’Irlande, qui a elle aussi réussi une Tournée d’automne parfaite avec des victoires sur le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Argentine. La place de n°1 est toujours occupée par les champions du monde sud-africains, qui ont battu le pays de Galles et l’Ecosse, avant de perdre contre l’Angleterre. Les All Blacks, vainqueurs du pays de Galles et de l’Italie avant de perdre en Irlande et en France, restent deuxièmes, devant l’Angleterre, qui a dominé les Tonga, et donc l’Australie et l’Afrique du Sud en ce mois de novembre. Les Wallabies ont vécu une Tournée d’automne catastrophique, avec des défaites en Ecosse, en Angleterre et au pays de Galles, après s’être imposés au Japon, et se retrouvent sixièmes après s’être fait dépasser par la France. L’autre changement dans le Top 10 concerne le pays de Galles (2 victoires, 1 défaite), qui dépasse l’Argentine (2 victoires, 1 défaite). Ce classement n’évoluera plus avant le mois de février et le début du Tournoi du 6 Nations. Les Bleus pourraient avoir l’occasion de dépasser l’Irlande, voire l’Angleterre, en cas de bons résultats.



CLASSEMENT WORLD RUGBY

Lundi 22 novembre 2021

1- Afrique du Sud : 90,61 points

2- Nouvelle-Zélande : 88,75

3- Angleterre : 87,83

4- Irlande : 86,53

5- France : 85,53 (+1)

6- Australie : 83,92 (-1)

7- Ecosse : 83,05

8- Pays de Galles : 81,56 (+1)

9- Argentine : 80,58 (-1)

10- Japon : 78,26

...



Du côté des femmes, l’équipe de France gagne également une place, pour se retrouver troisième nation mondiale, après son deuxième succès sur la Nouvelle-Zélande samedi. Les Françaises dépassent le Canada, alors que le classement est toujours mené par l’Angleterre, devant les Blacks Ferns.