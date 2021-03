Classement mondial : Les Bleus retrouvent le podium

Le dernier mot pour la France

Le XV de France a tout gagné contre le pays de Galles. Non seulement, son succès (32-30) en infériorité numérique et au bout du suspense lui permet de croire encore à la victoire finale dans le Tournoi des Six Nations mais les Bleus gagnent en plus une place au nouveau classement mondial et retrouvent ainsi la troisième position.lors de la dernière journée du Tournoi. C’est le troisième chassé-croisé entre les deux sélections depuis le début de la compétition. Fin février, la France avait profité des mauvaises performances de l’Angleterre, tombée au pays de Galles, pour lui chiper la troisième place. Une première pour les Bleus depuis dix ans.Victorieux sur le fil des Bleus (23-20) la semaine passée à Twickenham, Owen Farrell et ses coéquipiers ont rétabli la hiérarchie. Mais c’était sans compter sur des Français revanchards, qui tenteront cette fois-ci de ne plus se laissé dépasser par leurs homologues britanniques. Pourtant, la bande de Fabien Galthié est passée proche d’une dégringolade au classement World Rugby. Sans l’essai de Brice Dulin inscrit à la 82eme minute face au Gallois, la France se serait inclinée et aurait chuté au sixième rang mondial. Le nouveau classement de World Rugby est toujours dominé par l’Afrique du Sud, championne du monde en titre, tandis que la Nouvelle-Zélande reste deuxième. En plus de la France et l’Angleterre, deux autres nations échangent leur place. L’Irlande, vainqueur des Anglais ce week-end, continue sa progression et prend la cinquième place aux dépens de son voisin gallois.