Classement mondial : Le podium s'éloigne pour les Bleus

Les Bleus ne seront pas restés longtemps dans le Top 3 mondial. A la suite de leur succès à l’arraché le week-end dernier face au pays de Galles, les joueurs de Fabien Galthié avait été les grands gagnants de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations en ce qui concerne le classement mondial tenu par World Rugby et mis à jour chaque lundi à la suite des matchs internationaux. Mais, à l’issue d’une nouvelle fin de match à suspense, le XV de France va vivre un nouveau recul dans la hiérarchie mondiale du rugby. A la suite de leur défaite ce vendredi face à l’Ecosse (23-27) sur la pelouse du Stade de France dans un match en retard de la 3eme journée, les Bleus ont perdu un peu plus que leurs espoirs de victoire finale dans le Tournoi des 6 Nations.

L’Angleterre en profite, l’Ecosse repasse devant l’Argentine

En effet, au petit jeu des échanges de points, le XV de France va perdre dès ce lundi la troisième place mondiale qui était leur en début de semaine. Avec 1,91 points qui seront retirés de leur total, les Bleus vont perdre deux places au classement mondial de World Rugby, passant du troisième au cinquième rang. Une perte de points qui fait les affaires de l’Angleterre qui, sans jouer, va reprendre sa troisième place derrière l’Afrique du Sud championne du monde en titre et la Nouvelle-Zélande. De plus, l’Irlande va également remonter au quatrième rang, devançant le XV de France de 0,77 points. L’Ecosse, récupérant 1,91 points au classement mondial dans la manœuvre, va également progresser au classement. Le XV du Chardon va reprendre la huitième place mondiale et distancer l’Argentine, qui comptera 1,71 points de retard sur les Ecossais.



CLASSEMENT WORLD RUGBY

1- Afrique du Sud 94,20 points

2- Nouvelle-Zélande 88,95

3- Angleterre 85,44 (+1 place)

4- Irlande 84,69 (+1)

5- France 84,27 (-2)

6- Pays de Galles 83,44

7- Australie 83,08

8- Ecosse 82,02 (+1)

9- Argentine 80,31 (-1)

10- Japon 79,29

...