Circuit mondial : Première journée mitigée à Sydney

1 victoire (vs Samoa)

1 défaite (vs Afrique du Sud)

Bilan mitigé de cette 1re journée du #Sydney7s pour le capitaine de @FranceRugby JP Barraque pic.twitter.com/ej9KYxsB9h

Les Bleues peuvent y croire



"Plus on met de points, mieux c'est !", assure @joanna_grisez après la 1re journée du #Sydney7s pic.twitter.com/hua7Ivq5nW

Avec une deuxième place chez les hommes et une troisième chez les femmes, la France avait brillé le week-end dernier lors de l'étape de Hamilton en Nouvelle-Zélande, où était mis en place un nouveau format, avec la suppression des quarts de finale, au profit de matchs de classement. Il est désormais plus difficile de se qualifier pour les demi-finales, et les Bleu(e)s s'en rendent comptent ce week-end à Sydney, où la qualification pour le dernier carré est encore loin d'être assuréeLes Français, troisièmes au classement mondial, ont commencé par battre les Samoa, douzièmes, sur le score de 24-17 (essais de Rémi Siega, Paulin Riva, Tavite Veredamu et Antoine Zeghdar), avant de s'incliner contre l'Afrique du Sud, deuxième et victorieuse de l'étape de Dubai en ouverture de saison, sur le score de 24-12 (deux essais de Sacha Valleau pour les Bleus). Il faudra donc absolument battre l'Argentine (6eme mondiale) ce dimanche à 2h13 (heure française) et espérer un faux-pas de l'Afrique du Sud contre les Samoa pour finir en tête du groupe B et rallier les demi-finales. Pas simple...Du côté des femmes, cela s'est beaucoup mieux passé, avec deux victoires au compteur. Les Bleues, cinquièmes du classement mondial, ont battu l'Irlande (10eme) sur le score de 40-14 (essais de Camille Grassineau, Chloé Pelle, Shannon Izar, Joanna Grisez et doublé de Coralie Bertrand), avant d'écraser l'Espagne (9eme) 42-7 (essais de Shannon Izar, Coralie Bertrand, Lina Guérin, Joanna Grisez et doublé de Séraphine Okemba).Terminer meilleures deuxièmes pourra également leur permettre de voir les demies, car il n'y a que trois groupes chez les femmes, contre quatre chez les hommes.