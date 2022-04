Circuit Mondial : Les Bleus qualifiés pour les quarts de finale au Canada

🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 𝐕𝐨𝐢𝐥𝐚̀ ! Menés 14 à 0, les Bleus renversent l'Écosse et s'offrent un quart de finale demain à Vancouver 💪🤩



Bien joué les gars 💥👏#France7 #Canada7s pic.twitter.com/H4mswEbH4k

Les Fidji, du très lourd en quart

Après un léger raté la semaine dernière à Singapour, l'équipe de France de rugby à 7 a déjà rectifié le tir. En effet, alors qu'ils avaient dû se contenter de remporter le Challenge en Asie (soit la 9eme place),A Vancouver, après un match nul contre l'Argentine pour débuter (12-12), grâce notamment à un essai de Nelson Epée, les joueurs de Jérôme Daret ont assuré face à deux équipes un peu moins fortes sur le papier. Face à l'Irlande, la France a souffert mais s'en est sortie à l'arrivée avec une belle victoire (29-12) et a ainsi pris une option sur la qualification. Une fois encore,, alors qu'Aaron Grandidier et Joachim Trouabal sont également allés derrière la ligne face aux joueurs du Trèfle.Enfin, lors du dernier match dans ce groupe D,Menée de 14 points suite à un doublé de Kaleem Barreto, la formation dirigée par Daret a ensuite bien réagi en revenant à hauteur avant la pause, grâce à un nouvel essai d'Epée et un autre signé Jordan Sepho. En seconde période, c'est l'essai de Nisié Huyard, transformé par Thibaud Mazzoleni, qui a donné la victoire aux Français, synonyme de qualification sans avoir à se soucier de la rencontre opposant l'Argentine à l'Irlande (26-19). Avec huit points au compteur,, vainqueur de l'étape à Singapour la semaine dernière, lors des quarts de finale à Vancouver, ce dimanche (à 19h40).