Circuit mondial : La France au rendez-vous des quarts

Les Françaises infligent un 45-0



Rio n'a pas répondu...@FranceRugby passe ❼ essais au Brésil pour la deuxième journée du #CapeTown7s pic.twitter.com/ElvRle1BAX

— World Rugby FR (@WorldRugby_FR) December 14, 2019

Les Bleus éliminent l'Angleterre



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷 Quelle performance des Bleus ! 😍 Nos garçons prennent leur revanche du #Dubai7s et éliminent les anglais ! C'est un sans faute pour eux et une nouvelle première place de poule ! ✊ #France7 #CapeTown7s pic.twitter.com/FFEJivH04v

— France Rugby (@FranceRugby) December 14, 2019

Le rugby à VII français se porte bien. La saison 2020 du circuit mondial commence idéalement pour les Tricolores. Au Cap, les deux équipes de France participeront aux quarts de finale. Elles sont toujours invaincues après une entame commune et idéale face à l'Espagne, vendredi.La journée de samedi a été tout autant plaisante pour la France. Les féminines ont été les premières à boucler leur journée avec deux victoires de plus. Elles ont étrillé le Brésil (45-0) avec des essais de Séraphine Okemba (2x), Lina Guérin (2x), Chloé Pelle, Camille Grassineau, Coralie Bertrand. Puis elles s'en sont remises à Séraphine Okemba, qui a marqué son sixième essai du week-end, Coralie Bertrand, et surtout aux transformations de Shanon Izar et Caroline Drouin pour venir à bout du Canada (14-12) et prendre rendez-vous avec la Russie au prochain tour avec l'espoir de rallier le dernier carré de l'étape sud-africaine du circuit mondial.Pour les Bleus, le parcours a été plus difficile mais tout aussi victorieux. Les Ecossais ont d'abord été écartés (24-19), puis les Anglais ont été battus dans un match équilibré jusqu'à la mi-temps (33-12). Mais la deuxième période à sens unique a permis aux Bleus de valider une première place synonyme de qualification pour le prochain tour.Son triplé lors du second match du jour a notamment précipité l'élimination anglaise.