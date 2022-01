Circuit Mondial : Direction les quarts de finale pour les Bleues et les Bleus

Les ultimes secondes intenses du match de poule entre @FranceRugby et l'Australie - En 30 rencontres, ce n'est que la 2e fois que les Françaises battent les Australiennes sur le circuit mondial 🙌🙌🙌#HSBC7s | #Spain7s pic.twitter.com/AaQUcNIhIn

— World Rugby FR (@WorldRugby_FR) January 29, 2022

Les Bleus ont cédé de peu face aux Anglais

Trois sur trois pour les Bleues à Séville ! Après avoir pris le meilleur sur l’Espagne puis la Belgique ce vendredi, les joueuses de David Courteix ont conclu la phase de poules par un troisième succès en autant de rencontres. Mais, après deux balades, les Tricolores ont dû s’arracher pour l’emporter face à l’Australie. En effet, alors que Chloé Pelle a répondu à l’ouverture du score australienne signée Charlotte Caslick dès la 2eme minute, Faith Nathan a permis aux joueuses de l’Hémisphère Sud de virer en tête à quatre minutes de la fin de la rencontre. Toutefois, en toute fin de rencontre, Anne-Cécile Ciofani est allée chercher la victoire pour l’équipe de France (10-12). Un succès qui permet aux Bleues de terminer à la première place de leur groupe et termineront leur journée de samedi par un quart de finale face à l’Angleterre.Pour ce qui est du tableau masculin, le bilan est plus mitigé pour les Bleus. En effet, après avoir dominé le pays de Galles ce vendredi pour lancer leur week-end, les protégés de Jérome Daret ont entamé leur deuxième journée par une démonstration de force face au Japon. Joachim Trouabal, Paulin Riva et Jordan Sepho ont donné le ton dans le premier acte. Ils ont ensuite été imités par Jonathan Laugel, Nelson Epée à deux reprises et Nisie Huyard pour un succès (43-0) assurant aux Bleus la qualification. La première place de la poule s’est jouée face à l’Angleterre… mais elle leur a glissé entre les doigts. Des Anglais qui ont démarré tambour battant avec des essais de Blake Boyland et Joe Browning dans les cinq premières minutes. Aaron Grandidier a réduit l’écart juste avant la pause avant que Joachim Trouabal en relance les Bleus d’entrée de deuxième période. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup avec Calum Randle puis Aaron Grandidier qui sont allés à dame. Toutefois, sur la dernière action, les Anglais ont poussé à la faute la défense tricolore et obtenu un essai de pénalité pour arracher la victoire (24-17) et la première place de la poule.