Brunel: "L'objectif est d'être prêt pour rivaliser en poule"

Les Bleus viennent d'attaquer la phase de préparation pour la prochaine coupe du monde au Japon (20 septembre - 2 novembre). Jacques Brunel dispose de son groupe de 31 joueurs, ainsi que d'un staff renforcé par l'arrivée de Fabien Galthié et Laurent Labit.

En conférence de presse, le sélectionneur a fait le point sur les objectifs pour ce premier mondial. "Tout le monde peut dire qu'il veut être champion du monde. C'est la facilité, ça. L'important, c'est de dire quels moyens et comment allons-nous faire pour rivaliser ? L'objectif est d'être prêt pour rivaliser en poule", a-t-il déclaré.

Le sélectionneur est resté évasif sur l'objectif, tout comme sur le jeu qu'il souhaite développer au pays du soleil levant. "Rien ne sera fondamentalement modifié. On va chercher à avoir des repères plus précis et que l'équipe sache en permanence où elle se trouve. De petites choses que l'on va acquérir au fur et à mesure de notre cheminement", a expliqué Jacques Brunel. Après un tournoi des VI Nations terminé à une pénible 4e place, les Bleus auront fort à faire avec l'Angleterre et l'Argentine dès la phase de poules.