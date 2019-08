Bledisloe Cup: Les Blacks prennent une éclatante revanche

Une semaine après la plus lourde défaite de leur histoire face à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, double championne du monde en titre, s'offre une revanche aussi rassurante qu'éclatante ce samedi, à l'Eden Park, face aux Wallabies (36-0, mi-temps : 17-0). Un succès sans appel qui permet aux joueurs de Steve Hansen de conserver au passage la Bledisloe Cup, remise en jeu chaque année entre les 2 nations et dont les All Blacks ont la possession depuis 2003.

A un mois de la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), les doubles champions du monde en titre ont passé à leurs meilleurs ennemis 5 essais, signés Richie Mo'unga (29e), Aaron Smith (32e), Sonny Bill Williams (46e), Sevu Reece (67e) et George Bridge (77e). Sans même avoir à souffrir du carton jaune de Dan Coles (37e). Ce qu'il fallait démontrer...