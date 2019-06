Biarritz: Les Bleues en quarts contre le Canada

Même si elles ne peuvent plus prétendre à la qualification olympique directe, qui passera par le TQO de Kazan les 13 et 14 juillet prochains, les joueuses de France 7 veulent faire le plein de confiance avant cette échéance. Et quoi de mieux que le tournoi final du circuit mondial, disputé ce week-end, sous le soleil de Biarritz, pour décrocher enfin ce podium qui a encore échappée aux Bleues lors de leur dernière sortie de Langford.

Les joueuses de David Courteix sont pour le moment dans les clous avec, dans le sillage d'une défense de fer, ces 2 victoires sur les Fidji (29-0) et sur la Chine (36-0), suffisantes pour accrocher les quarts de finale, malgré la défaite (19-7) concédée face à la bête noir américaine (6e défaite cette saison en 6 matches face aux n°2 du classement général). Classées 2e du Groupe C, les Tricolores ont désormais rendez-vous avec le Canada dimanche (11h44).

Les quarts de finale : Australie - Espagne (11h), Etats-Unis - Russie (11h22), Canada - France (11h44), Nouvelle-Zélande - Chine (12h06). Demi-finales (à partir de 14h51). Finale (18h).