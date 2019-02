Bastareaud, déjà le retour à Twickenham ?

Le passage 'au frigo' de Mathieu Bastareaud (30 ans, 50 sélections), que certains imaginaient déjà condamnés par la volonté du staff tricolore de revenir à un jeu plus enlevé en imposant massivement les trois-quarts toulousains et clermontois, pourrait n'avoir duré que l'espace d'un match. Cela ne risque pas de calmer la froide colère de Jacques Brunel, après la fuite de son quinze de départ retenu pour affronter les Gallois, mais selon les informations de RMC Sport et de L'Equipe, le trois-quarts centre toulonnais et vice-capitaine des Bleus récupérerait ses galons de titulaire pour le "crunch" à Twickenham, ce dimanche (16h), dans le cadre de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations. Sans que l'on sache toutefois si l'ambition dans le jeu est déjà remisée à plus tard ou si la cuisse de Wesley Fofana, blessé et incertain, a conduit à ce retour en grâce. Et c'est la paire d'attaquants du premier match qui serait recomposée, puisque Geoffrey Doumayrou retrouverait Bastareaud dès le coup d'envoi dans ce quinze de départ dévoilé vendredi matin, à Marcoussis (10h).

C'est en revanche un pépin musculaire qui écarterait Maxime Médard et ferait glisser son coéquipier toulousain Yoann Huget à l'arrière dans une ligne de trois-quarts complétée aux ailes par Damian Penaud et Gaël Fickou.

Devant, si Paul Willemse apparaît sous la menace du Lyonnais Félix Lambey, son coéquipier à Montpellier, le flanker Yacouba Camara (24 ans, 11 sélections), crédité de 5 titularisations dans le Tournoi l'an passé, avant de se blesser contre le pays de Galles, est annoncé titulaire aux dépens du Racingman Wenceslas Lauret.

Le XV de France (probable) : Huget - Penaud, Doumayrou, Bastareaud, Fickou - (o) Lopez, (m) Parra - Iturria, Picamoles, Camara - Lambey (ou Willemse), Vahaamahina - Bamba (ou Atonio), Guirado (Cap.), Poirot.

Remplaçants : Bourgarit, Priso, Aldegheri (ou Bamba), Willemse (ou Lambey), Alldritt, Dupont, Ntamack, Ramos.