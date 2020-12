Autumn Nations Cup : Les Fidji dominent la Géorgie et arrachent la septième place

Nadolo a vu triple

AUTUMN NATIONS CUP 2020 / MATCHS DE CLASSEMENT

Samedi 5 décembre 2020

FINALE

Dimanche 6 décembre 2020

CLASSEMENT FINAL

Forfait pour toute la phase de poules de l’Autumn Nations Cup en raison de plusieurs cas de Covid-19 dans leurs rangs, les Fidji ont joué leur unique match de la compétition ce samedi en début d’après-midi sur la pelouse de Murrayfield. Un match face à la Géorgie pour la septième place qui était la première sortie des Fidjiens sur la scène internationale depuis le 9 octobre 2019. Malgré leur manque de compétition, les hommes de Vern Cotter ont démarré cette rencontre en trombe ! Ils ont rapidement mené au score grâce à l’ancien Montpelliérain Nemani Nadolo, auteur d’un premier essai après seulement deux minutes de jeu. L’ailier des Leicester Tigers a semé la zizanie dans la défense géorgienne, en inscrivant un deuxième puis un troisième essai en l’espace de cinq minutes en milieu de deuxième période.Son triplé a rapidement condamné les Lelos, menés 19-10 à la mi-temps après d’autres réalisations de Johnny Dyer et du Lyonnais Josua Tuisova. En seconde mi-temps, Mesulame Kunivola y est lui aussi allé de son essai tandis que l’ouvreur de l’USAP Ben Volavola a réalisé un 4/6 (8 points) au pied. Face aux six essais des Fidji, les trois réalisations géorgiennes inscrites par Saghinadze (deux essais) et Milikidze n’auront pas suffi à espérer un autre scénario qu'un revers. Néanmoins, elles ont le don de rendre la défaite (38-24) moins salée. Une maigre consolation pour les Lelos, qui terminent donc cette édition inaugurale de la compétition à la dernière place avec un bilan de quatre défaites en quatre rencontres. Les Fidji terminent quant à eux septièmes.Géorgie -: 24-38Irlande - EcossePays de Galles - ItalieAngleterre - France1-2-3-4-5-6-7- Fidji8- Géorgie