Australie : Rennie écarte la candidature de Kerr-Barlow

Cinq ans après sa dernière sélection avec les All Blacks, Tawera Kerr-Barlow a eu une idée. World Rugby ayant desserré l’étau concernant la disponibilité des joueurs pour les sélections nationales, avec un joueur pouvant changer de nationalité sportive une fois dans sa carrière après trois ans sans avoir joué au niveau international, le demi de mêlée de La Rochelle a récemment confié sa disponibilité pour jouer avec l’Australie, lui qui est né à Melbourne mais a porté le maillot de la Nouvelle-Zélande entre 2012 et 2017. « A l'inverse de la Nouvelle-Zélande, l'Australie a une règle permettant aux joueurs qui sont à l'étranger d'être quand même sélectionnables, a récemment confié Tawera Kerr-Barlow. Je suis disponible pour jouer pour les Wallabies ! Je suis né là-bas j'ai beaucoup d'attaches dans ce pays et si le staff m'appelle j'irai sans hésiter. »

Rennie : « Nous restons fidèles aux gars que nous avons »

Un propos qui est parvenu jusque dans l’Hémisphère Sud puisque Dave Rennie, présent face à la presse ce jeudi, a été interrogé par le sujet. S’il admet que « les choses peuvent changer rapidement », le sélectionneur des Wallabies a affirmé vouloir compter sur les joueurs actuellement en place. « Pour le moment, nous restons fidèles aux gars que nous avons, a ainsi confié dans des propos recueillis par l’agence Reuters celui qui a été l’entraîneur de Tawera Kerr-Barlow chez les Chiefs au milieu des années 2010. Pour être juste, nous avons trois excellents demis de mêlée ici, et encore Ryan Lonergan derrière. » Toutefois, s’il assure que « Tawera a apporté beaucoup à La Rochelle, c'est donc là que réside son avenir », Dave Rennie affirme qu’il va « certainement rester en contact » avec l’ancien international néo-zélandais. Une prise de position qui ressemble à une fin de non-recevoir mais faite avec les formes.