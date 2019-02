Australie: O'Connor dans le staff de Cheika

A moins de 7 mois de la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre), il n'y a pas que le XV de France à chercher l'homme providentiel capable de sortir la sélection nationale de l'ornière. L'Australie de Michel Cheika, en panne de résultats (4 victoires en 13 test-matches sur l'année 2018), a choisi d'intégrer un nouveau renfort au sein du staff des Wallabies avec la nomination de l'ancien centre international Michael O'Connor (58 ans), sélectionné à 12 reprises de 1979 à 1982. Ce dernier rejoint le comité de sélection aux côtés de Cheika et de Scott Johnson, le directeur général de la Fédération australienne de rugby (ARU). Cette nomination, qui sera effective à compter du 21 mars prochain, intervient après l'éviction de Stephen Larkham, ex-adjoint de Cheika, qui aura payé ses désaccords avec le sélectionneur en place.

Rugby Australia has today announced former dual international Michael O’Connor as a Qantas Wallabies selector.



