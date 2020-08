Australie : Hooper va jouer six mois à l'étranger

Le capitaine des Wallabies (99 sélections) part à l'étranger. Cette annonce a été officialisée ce mercredi par la Fédération australienne de rugby. Dans un communiqué, Rugby Australia indique ainsi également avoir libéré Michael Hooper pour six mois. Toujours dans ce fameux communiqué, le principal intéressé réagit également à cette nouvelle, en ces termes : « C'est une belle occasion pour moi de vivre une nouvelle expérience dans un autre environnement et d'appréhender une autre manière de voir le rugby. »

Hooper rejoindrait Read au Japon

Alors que ce communiqué n'indique pas l'identité de son nouveau club, selon certains médias australiens, Hooper, âgé aujourd'hui de 28 ans et qui évolue actuellement du côté des Waratahs, devrait jouer au Japon, et s'engager en faveur des Toyota Verblitz, où joue déjà le Néo-Zélandais Kieran Read. Cette franchise japonaise, qui évolue en TopLeague, compte dans son encadrement un certain Steve Hansen, qui n'est autre que l'ancien sélectionneur des All Blacks. L'Australien, qui évolue au poste de troisième ligne, aurait donc signé un contrat d'une durée de six mois, ce qui devrait ainsi lui faire manquer une grande partie de la saison de Super Rugby. L'expérience à l'étranger du joueur débuterait à partir de début janvier prochain, pour s'arrêter en plein milieu de l'année 2021.