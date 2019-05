Australie: Folau perd aussi son équipementier Asics

Tout un monde s'écroule autour de l'arrière des Wallabies Israel Folau (30 ans, 73 sélections). Déjà promis à une très probable résiliation du contrat qui le lie à la Fédération australienne de rugby (RA), suite à ses propos homophobes, le joueur a perdu également son équipementier. La marque Asics, également partenaire de la sélection nationale, a annoncé ce mercredi par le biais de sa page Facebook sa décision de rompre le contrat d'ambassadeur de Folau.

"Si Israel est en droit d'avoir des opinions personnelles, certaines exprimées récemment sur les réseaux sociaux ne sont pas alignées sur celles d'Asics. Notre partenariat avec Israel est devenu intenable et il ne représentera plus Asics en tant qu'ambassadeur de la marque", souligne le communiqué. "Nous croyons que le sport est pour tout le monde et nous défendons la diversité", est-il également précisé.