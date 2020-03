Australie : 75% du personnel fédéral mis au chômage partiel

La crise sanitaire liée au Covid-19 qui touche le monde n’est pas sans conséquences économiques. La présidente de la Fédération Australienne de rugby, Raelene Castle, a annoncé dans un communiqué que 75% du personnel de Rugby Australia va être mis au chômage partiel pour une durée de trois mois, jusqu’au 1er juillet prochain. Une décision que la patronne de la Fédération assure être « la décision la plus difficile de l’histoire du jeu » mais que d’éventuelles pertes financières très importantes en raison de l’arrêt des activités sportives rend impérative. Une crise qui met Rugby Australia dans une situation très tendue, la Fédération ayant déjà annoncé des pertes à hauteur de cinq millions d’euros, notamment liées au « cas Folau ».

La tournée estivale très compromise

Raelene Castle, qui va laisser dans la manœuvre la moitié de son salaire estimé à 450 000 euros annuels, espère que cette décision inédite permettra de relancer l’activité à l’issue de la crise. « Bien qu’extrêmement douloureuses, ces coupes sont nécessaires pour assurer que le sport reste financièrement viable et pour que nous puissions sortir de cette crise mondiale pleinement opérationnels et prêts à tout mettre en œuvre pour la reconstruction », ajoute cette dernière. Sur le plan sportif, la présidente de Rugby Australia a ajouté qu’une perte de la saison entière de Super Rugby et des tests estivaux des Wallabies était un scenario probable. Une situation exceptionnelle qui devrait également déboucher sur des réductions de salaire pour les joueurs dans une fourchette de 30 à 50%.