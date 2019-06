Angleterre: Une première liste sans Hartley, ni Robshaw ni Care

Jacques Brunel n'est pas le seul sélectionneur d'une nation majeure à se passer des services de son vice-capitaine. A ceci près qu'à la différence d'un Mathieu Bastareaud, Dylan Hartley, le talonneur de l'équipe d'Angleterre, qui n'apparaît pas dans la première liste des 29 joueurs appelés par Eddie Jones pour la préparation de la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), déplore une blessure à un genou. A l'exception de Lewis Ludlam (Northampton) et Val Rapava Ruskin (Gloucester), les joueurs impliqués en phase finale de Premiership (Saracens, Gloucester, Exeter et Northampton) ont droit encore à 5 semaines de repos et sont exemptés du premier stage qui, du 23 au 27 juin, va concerner ce premier groupe de 29.

Pour Hartley, dont le brassard de capitaine a fini par revenir à Owen Farrell et que l'ont dit insuffisamment remis d'une blessure à un genou, qui le tient écarté des terrains depuis décembre dernier, ce Mondial nippon semble bel et bien compromis. Il l'est d'autant plus a priori pour Chris Robshaw, un autre ancien capitaine, et pour son coéquipier Danny Care, que les 2 joueurs des Harlequins ne sont pas blessés. Son retour évoqué ces dernières heures, Joe Marler n'est pas retenu non plus.

Au rang des néophytes figurent dans cette liste le pilier Rapava Ruskin (Gloucester), le n°8 Alex Dombrandt (Harlequins), le 3e ligne-aile Lewis Ludlam (Northampton), ainsi que l'ailier ou arrière Ruaridh McConnochie (Bath).

Un groupe loin d'être au complet, puisqu'Eddie Jones promet de le faire évoluer au rythme de l'intégration des demi-finalistes (28 juin), puis des finalistes (4 juillet) du championnat, mais aussi en fonction de l'évaluation des premiers appelés pour dégager une liste a priori définitive début juillet.

La liste des 29 Anglais - Avants : Dan Cole (Leicester), Tom Curry (Sale), Alex Dombrandt (Harlequins), Tom Dunn (Bath), Charlie Ewels (Bath), Ellis Genge (Leicester), Joe Launchbury (Wasps), Lewis Ludlam (Northampton), Val Rapava Ruskin (Gloucester), Nick Schonert (Worcester), Brad Shields (Wasps), Kyle Sinckler (Harlequins), Jack Singleton (Worcester), Sam Underhill (Bath), Mark Wilson (Newcastle)

Arrières : Chris Ashton (Sale), Mike Brown (Harlequins), Joe Cokanasiga (Bath), Elliot Daly (Wasps), George Ford (Leicester), Jonathan Joseph (Bath), Jonny May (Leicester), Ruaridh McConnochie (Bath), Dan Robson (Wasps), Marcus Smith (Harlequins), Ben Te'o (Worcester), Manu Tuilagi (Leicester), Anthony Watson (Bath), Ben Youngs (Leicester).