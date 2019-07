Angleterre: Stage en Italie... sans Cipriani

La cote de Danny Cipriani pour une place parmi les 31 joueurs sélectionnés pour représenter l'Angleterre lors de la prochaine Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.) a sérieusement fléchi à la faveur de la décision d'Eddie Jones, le sélectionneur du XV de la Rose, de ne pas retenir l'ouvreur de Gloucester pour un stage de 12 jours en Italie. Ils sont pourtant 38 à s'envoler pour Trévise, mais il n'y avait pas de place pour le meilleur joueur de la dernière saison outre Manche.

"Nous avons laissé plusieurs bons joueurs travailler avec leurs clubs et ils doivent se tenir prêts si on fait appel à eux", a prévenu Eddie Jones, qui a pourtant retenu les 2 joueurs de Bath, également en balance, Sam Underhill et Anthony Watson.

Cipriani a beau ne pas être blessé, il n'est pas de ce voyage en Italie. A la différence de Mike Brown, rappelé, ou encore de Mako Vunipola, George Kruis et Jack Nowell, pourtant tous sur le flanc actuellement.

