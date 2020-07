Angleterre : Quatre internationaux prolongent à Leicester

Avant-dernier du championnat d’Angleterre mais quart de finaliste de la Challenge Cup avec le quatrième bilan de la phase de poules, Leicester vit une drôle de saison 2019-20, qui reprendra en août pour la Premiership et en septembre pour la Coupe d’Europe. En attendant, les Tigers, qui avaient déjà prolongé treize joueurs ces dernières semaines, ont annoncé ce mercredi la prolongation de quatre nouveaux joueurs, et non des moindres. George Ford, Ben Youngs, Ellis Genge et Jaco Taute se sont en effet engagés sur le long terme avec le club des East Midlands.

Ben Youngs à Leicester depuis quatorze ans !

L’ouvreur international anglais de 27 ans George Ford porte les couleurs de Leicester depuis six saisons (2019-2012 puis depuis 2017) et a joué sept matchs cette saison, pour 80 points. Le demi de mêlée international anglais de 30 ans Ben Youngs a quant à lui disputé toute sa carrière à Leicester (depuis 2006) et a joué six matchs cette saison. Le pilier international de 25 ans Ellis Genge est de son côté arrivé à Leicester en 2016 et a joué trois matchs cette saison. Enfin, le centre international sud-africain de 29 ans Jaco Taute, arrivé l’été dernier, n’a disputé qu’un seul match avec les Tigers. Leicester affrontera Castres en quarts de finale de la Challenge Cup.