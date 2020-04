Angleterre : La retraite de Joe Marler, Eddie Jones ne veut pas en entendre parler

England prop Joe Marler considering quitting rugby with immediate effect following 10-week ban https://t.co/mYBjynBwYh

— MailOnline Sport (@MailSport) March 29, 2020

Jones : « Marler est un grand joueur d’équipe »

Joe Marler est prêt à renoncer au rugby. Selon une information du magazine britannique The Mail on Sunday, le pilier international anglais songe à mettre un terme à sa carrière sur fond de suspension. En effet, le joueur des Harlequins a été suspendu pour dix semaines par la commission de discipline du Tournoi des 6 Nations après avoir été vu provoquant le capitaine gallois Alun Wyn Jones en lui touchant les parties génitales. Une telle décision, Eddie Jones ne veut pas en entendre parler. Actuellement confiné au Japon, le sélectionneur du XV de la Rose, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’à la Coupe du Monde 2023 organisée en France, espère parvenir à convaincre le joueur de 29 ans de poursuivre l’aventure.Le sélectionneur de l’Angleterre vice-championne du monde ne tarit pas d’éloges sur Joe Marler mais veut s’assurer de sa motivation. « En fin de compte, Joe Marler est un grand joueur mais nous voulons des joueurs qui veulent jouer pour l’Angleterre et il va devoir prendre cette décision, confie l’ancien sélectionneur du Japon dans des propos recueillis par le Daily Mail. Il est évident qu’il a commis des erreurs mais c’est un grand joueur d’équipe, un bon joueur de rugby et une bonne personne. » S’il assure rester en contact avec son joueur, Eddie Jones espère pouvoir lui parler de vive voix afin de s’assurer de sa volonté de continuer. « Je suis impatient d’avoir une discussion avec lui quand cela sera possible même si nous restons en contact par messages, ajoute le sélectionneur anglais. Avoir une discussion en tête-à-tête est le seul moyen me permettant de donner une réponse. » Toutefois, ce n’est pas la première fois que Joe Marler remet en cause son avenir dans le rugby, ayant quitté le giron international un an avant la Coupe du Monde, pour mieux revenir sur sa décision juste avant le tournoi.