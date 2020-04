Angleterre : Jones rempile

Eddie Jones sera bien le sélectionneur anglais jusqu'au Mondial 2023 (qui se disputera en France). La prolongation du coach australien du XV de la Rose était dans l'air, c'est désormais officiel. « Les progrès de notre équipe, depuis 2015, sont incontestables, résume jeudi le président de la Fédération, Bill Sweeney, sur le site de l'instance. Nous sommes ravis que ça continue ainsi, nous étions tombés d'accord peu après notre retour du Japon, mais certaines choses devaient encore être assurées d'un côté comme de l'autre. »

« On veut être les meilleurs de tous les temps »

Finaliste de la Coupe du Monde avec l'Australie en 2003, Eddie Jones avait aussi mené le Japon à la victoire contre l'Afrique du Sud lors du Mondial 2015 (34-32). « On a une superbe équipe, c'est un nouveau défi et je suis excité, exprime à son tour l'intéressé. Il y a quatre ans, on voulait devenir les meilleurs du monde. On a malheureusement raté à un match près. » Vainqueurs des All Blacks en demies (19-7), les Anglais ont finalement échoué face aux Sud-Africains en finale (32-12). « Désormais, on veut être les meilleurs de tous les temps. C'est une grande ambition, mais on en est capables. » Eddie Jones avait également porté l'Angleterre vers le Grand Chelem lors du Tournoi des Six Nations en 2016.