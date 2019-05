Angleterre: Haskell raccrochera en fin de saison

James Haskell (34 ans, 77 sélections) ne disputera pas une 3e Coupe du monde au Japon cet automne (20 sept.-2 nov.). Et pour cause, le 3e ligne international, non seulement n'entre plus dans les plans du sélectionneur Eddie Jones, mais l'ancien Parisien a choisi qui plus est de prendre sa retraite à l'issue de la saison. Un ultime exercice, gâchée par les blessures et qui s'est transformé en chemin de croix pour la recrue des Saints de Northampton ; Haskell n'a disputé ainsi que 4 matches.

Figure des Wasps et du XV de la Rose, Haskell aura aussi bourlingué en évoluant dans le Top 14 avec le Stade Français, mais aussi au Japon avec les Ricoh Black Rams ou encore dans le Super Rugby avec les Highlanders.

Doté d'un sacré caractère, sur le terrain comme en dehors, l'Anglais peut se prévaloir d'un palmarès riche de 3 titres de champion d'Angleterre (2004, 2005 et 2008), 2 sacres en Coupe d'Europe (2004 et 2007), mais aussi 3 victoires dans le Tournoi des 6 Nations en 2011, 2016 (Grand Chelem) et 2017. "J'ai aimé chaque minute de ma carrière dans le rugby et je me sens très privilégié d'avoir joué avec et contre des joueurs exceptionnels, a souligné lors de son annonce, cité par BBC Sport, un joueur plein de gratitude pour tous ceux qui lui ont permis d'accomplir une telle carrière. Prendre ma retraite est évidemment une décision très difficile pour moi. Le rugby professionnel est au centre de ma vie depuis si longtemps et même s'il est étrange d'imaginer vivre sans, je me tourne vers l'avenir avec énormément d'enthousiasme."