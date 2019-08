Amical: Les Springboks dominent l'Argentine

Une semaine après avoir conclu le Rugby Championship à la dernière place, à la faveur de ses trois défaites en autant de rencontre, l'Argentine disputait ce samedi un nouveau match contre l'Afrique du Sud. Sur le sol africain cette fois-ci, au Loftus Versfeld Stadium de Pretoria, les Pumas ont une nouvelle fois subi la loi des Springboks (24-18).

Mario Ledesma, le sélectionneur sud-américain avait certes fait tourner son effectif mais son alter-ego, Rassie Erasmus, en avait fait de même afin d'offrir du temps de jeu aux seconds couteaux à un mois de la Coupe du monde au Japon (20 sept-2nov). L'Afrique du Sud demeure invaincue en 2019.

Les derniers vainqueurs du Rugby Championship ont fait la différence grâce à Nkosi, auteur d'un doublé et de deux exploits personnels (32e, 48e). Le reste des points a été estampillé par Jantjes au pied. Côté Pumas, on a inscrit deux essais par Pagadizabal (40e+1) et Matera (65e).

It's all over at Loftus! It was tight but the Boks have pulled it through by 24-18, Sbu Nkosi scoring two tries.