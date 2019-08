All Blacks: Barrett reconduit à l'arrière face aux Wallabies

L'option tactique, a priori peu concluante face aux Springboks venus arracher le nul à Wellington fin juillet (16-16), sera pourtant reconduite pour le déplacement des All Blacks en Australie.

Beauden Barrett, alors qu'il n'avait plus débuté un match à l'arrière depuis 2013, portera à nouveau le n°15 dans le dos samedi, à Perth (11h45), lors de la dernière journée du Rugby Championship (ou Four Nations), décisive pour l'attribution du titre. Le sélectionneur Steve Hansen choisit donc ainsi de confier à nouveau le poste d'ouvreur, si souvent dévolu à Barrett, à Richie Mo'unga. Bien que la victoire soit a priori impérative pour espérer conserver leur couronne dans la compétition - les Boks, qui se déplacent en Argentine, font la course en tête avec un point d'avance - les doubles champions en titre enregistrent 6 changements dans le quinze de départ. On notera la titularisation de Dan Coles au talonnage, l'intérim de Scott Barrett en lieu et place de Brodie Retallick dans la cage, le retour d'Ardie Savea en 3e ligne, la présence d'Aaron Smith à la mêlée ou enfin la préférence accordée au centre à Anton Lienert-Brown plutôt qu'à un Sonny Bill Williams, qui n'a pas fait voyage en Australie.

Le XV all black : B. Barrett - Smith, Goodhue, Lienert-Brown, Ioane - (o) Mo'unga, (m) Smith - Cane, Read (Cap), Savea - Whitelock, S. Barrett - Franks, Coles, Moody.

Remplaçants : Taylor, Moli, Ta'avao, Tuipulotu, Todd, Perenara, Laumape, Bridge.

Dans les rangs australiens, impossible de passer à côté de la titularisation évènement de James O'Connor (29 ans, 45 sélections), remplaçant contre l'Argentine (16-10) et qui n'avait plus débuté un match en sélection depuis... 2013 ! Michael Cheika procède de son côté à 4 changements, dont le plus notable concerne le poste de demi de mêlée, où Nic White est préféré à Will Genia, relégué sur le banc des remplaçants.

Le XV australien : Beale - Hodge, O'Connor, Kerevi, Koroibete - (o) Lealiifano, (m) White - Hooper (Cap), Naisarani, Salakaia-Loto - Arnold, Rodda - Alaalatoa, Latu, Sio.

Remplaçants : Fainga'a, Slipper, Tupou, Coleman, Jones, Genia, Toomua, Banks.