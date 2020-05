Afrique du Sud : Kolbe renonce aux JO

Médaillé de bronze avec l’équipe d’Afrique du Sud de rugby à 7 en 2016 à Rio pour le grand retour du ballon ovale aux Jeux Olympiques, Cheslin Kolbe ne visera pas une deuxième médaille en 2021 à Tokyo. Les JO étaient l’objectif de cet été pour l’arrière (ou ailier) du Stade Toulousain, mais ils ont été reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus. Or, en 2021, un autre événement va prendre le pas sur le tournoi olympique pour le joueur sud-africain : la Tournée des Lions britanniques et irlandais dans son pays. Et il a annoncé ce mardi à Planet Rugby qu’il préférait affronter les Lions que disputer les JO.

Kolbe : "Ma seule chance d'affronter les Lions"

« C’est une décision difficile mais je vais définitivement choisir d’affronter les Lions. J’aurais adoré jouer pour mon pays aux JO de Tokyo mais prendre part à une série contre les Lions britanniques et irlandais est un objectif que je veux atteindre et je veux en être, car cela fait douze ans qu’ils ne sont pas venus en Afrique du Sud. L’année prochaine, ce sera ma seule chance de les affronter, si je suis sélectionné », déclare le joueur de 26 ans. Les Lions doivent affronter les Springboks, champions du monde, le 24 juillet 2021 à Johannesbourg, puis le 31 juillet au Cap et le 7 août à Johannesbourg, alors que les JO se dérouleront du 23 juillet au 8 août.