6 Nations : Mauvaka remplace Etrillard

Suite à la rencontre de samedi dernier en Challenge Cup entre le RC Toulon et les Llanelli Scarlets, Anthony ETRILLARD est forfait pour la préparation du Six Nations.



Il est remplacé dans le groupe du XV de France par Peato MAUVAKA (Stade Toulousain).

— France Rugby, January 13, 2020

Neuf matchs cette saison pour Mauvaka

Contraint de quitter le XV de France en pleine Coupe du Monde en raison d’une déchirure du psoas, Peato Mauvaka est de retour en Bleu ! Alors qu’il ne figurait pas dans la première liste de 42 dévoilée la semaine dernière par le nouveau sélectionneur Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations (1er février - 14 mars) , le talonneur de Toulouse, qui a fêté ses 23 ans vendredi, a reçu un beau cadeau d’anniversaire avec une convocation en équipe de France, afin de remplacer le Toulonnais Anthony Etrillard, victime d’une fracture du péroné. « La nouvelle fait forcément plaisir même si je suis triste pour Anthony Etrillard. C’est particulier de remplacer un joueur blessé mais cela fait partie du sport de haut niveau. J’ai fait toute la préparation de la Coupe du monde et j’ai dû déclarer forfait à cause d’une blessure et je suis forcément frustré de ne pas avoir pu défendre le maillot de l’équipe de France.», a réagi le natif de Nouméa sur le site de la Fédération française de rugby.Mauvaka compte pour le moment une seule sélection avec le XV de France, honorée lors du match de préparation à la Coupe du Monde du 17 août 2019 contre l’Ecosse (32-3). Depuis son retour du Japon, le Toulousain a disputé quatre matchs de Top 14 et cinq de Champions Cup avec le Stade Toulousain, mais n’a été titulaire que quatre fois.