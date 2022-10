XV de France (F) : Dupouy est arrivée pour remplacer Sansus

Thomas Darracq va pouvoir compter sur un groupe complet pour la suite de la Coupe du Monde. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche à l’occasion du duel opposant les Bleues à l’Angleterre le week-end dernier, la demi de mêlée Laure Sansus a été contrainte de déclarer forfait pour le reste de la compétition, mettant par la même occasion un terme à sa carrière. Alors que Pauline Bourdon et Alexandra Chambon seront disponibles pour porter le numéro 9 ce samedi face aux Fidji pour le troisième et dernier match de poule, le staff tricolore a décidé d’appeler en renfort la trois-quarts centre de Blagnac Marie Dupouy, dont la seule sélection avec les Bleues remonte au 6 novembre dernier et la très nette victoire face à l’Afrique du Sud.

Dupouy ne devrait pas être dans le groupe pour les Fidji

La joueuse de 21 ans a pu rejoindre le groupe France ce mercredi à Whangarei, ville qui accueillera la rencontre entre les Bleues et les Fidjiennes, qui aura comme enjeu la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. En raison de son arrivée tardive en Nouvelle-Zélande, Marie Dupouy ne devrait pas être inscrite sur la feuille de match pour cette rencontre mais sera une solution pour le staff du XV de France à l’occasion de la phase à élimination directe. En ce qui concerne Laure Sansus, elle restera aux côtés de ses coéquipières jusqu’à la fin de la semaine et rentrera en France à l’issue du match face aux Fidji afin de suivre le protocole de soins que sa sérieuse blessure au genou gauche nécessite.