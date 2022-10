Coupe du Monde (F) : Ménager forfait contre les Fidji, Sansus incertaine

De la casse au sein de l'équipe de France féminine de rugby. En effet, à l'occasion de la troisième et dernière rencontre de la Coupe du Monde, contre les Fidji, dans la poule C, les Bleues seront privées au moins d'une joueuse. Il s'agit de la troisième ligne Romane Ménager. Lors de la deuxième journée du Mondial, cette dernière est sortie, lors du match disputé ce samedi, du côté de Whangarei, et perdu face à l'Angleterre (13-7), suite à un KO sur le terrain. Ce dimanche, présente en conférence de presse et dans des propos rapportés par l'AFP, Gaëlle Mignot, qui n'est autre que l'entraîneur-adjointe en charge de la mêlée, a confié qu'elle "n'est pas apte à pouvoir jouer" : "Quant à Romane, elle sort sur commotion (à la 17e minute, ndlr), ce qui signifie un protocole de douze jours sans pouvoir rejouer. On va suivre son évolution, il est important de ne pas prendre de risque sur ces choses-là. Elle a passé une bonne nuit, elle va plutôt bien."

Sansus est blessée au genou gauche

De son côté, la demie de mêlée Laure Sansus est incertaine, en raison d'une problème au niveau de son genou gauche. La meilleure joueuse du Tournoi des six nations est sortie à la douzième minute de jeu. L'encadrement de la sélection nationale a indiqué qu'elle devra passer, ce lundi, "des examens complémentaires". "Pour ce qui est de Laure, pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles, elle va passer des examens complémentaires demain (lundi, ndlr) qui nous donneront la suite des évènements. On va croiser les doigts et on espère fortement la garder avec nous mais on n'est pas médecin donc on attendra les résultats et on suivra le protocole qui ira avec", toujours selon Mignot. Selon le règlement de la Coupe du Monde, en cas de blessure qui verrait alors une joueuse être contrainte de déclarer forfait pour le reste de la compétition, chaque sélection peut alors faire appel à un renfort supplémentaire.